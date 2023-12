Mijo Bošnjak ne odvaja se od nove djevojke: 'Sad smo jači nego prije'

"Ta me je cura pratila dvije godine na društvenim mrežama, pisala mi, lajkala i komentirala na društvenim mrežama, a ja sam mislio da je premlada za mene. Na kraju me pozvala da dođem na bazene da je upoznam i tako smo se upoznali. Bila je zezancija i na kraju sam zeznuo samog sebe", rekao je Mijo Bošnjak za RTL.hr nakon završetka showa 'Ljubav je na selu'. Na romantično putovanje poveo je Brankicu Kobasić, no nije išlo iako je na početku njihov odnos obećavao.

Iako je na početku bio neodlučan, izgleda kako Mijo u novoj ljubavi jako uživa. U posljednje vrijeme često objavljuje fotografije s novom djevojkom. "Sad smo jači nego prije", napisao je i dodao kako su zaljubljeni. Veliku ljubav podržava i Brankica koja komentira njihove zajedničke fotografije.