Mijo Bošnjak za RTL.hr o rođendanskim željama: 'Bivša me prevarila, a od 'Ljubav je na selu' ne odustajem'

Imaš li neku posebnu želju za rođendan za koju bi volio da se ostvari?

Imao sam želju s Josipom, međutim sve se izjalovilo i promijenilo. Pokazala se kao nepouzdana i nevjerna osoba. Nažalost, prevarila me što me povrijedilo i mislim da ću odustati od nje. Što se tiče trudnoće i toga svega, ništa ne znam što je istina, a što nije. Kontaktiramo, ali bez neke prisnosti. Jednostavno, mislim da neću moći preći preko toga. Ja sam njoj nudio sve, a ona je meni uzvratila na ružan način. Želja mi je da upoznam neku drugu, solidnu, živahnu, vedru i veselu osobu. Vrijednu i urednu koja će se više posvetiti meni, a manje nekakvom naslikavanju, objavama, liveovima, pijankama i izlascima. To mi se ne sviđa. Želim nekoga s kim ću moći zajedno izlaziti i s kim ću se ponositi, a ne da mi se neko nasmije u lice, to je jednostavno nepodnošljivo. Neke se stvari i pravila moraju poštovati, tako da ako bude sreće da neku upoznam. Ne tražim previše, samo tražim poštovanje i iskrenost..., ne volim laži i takve stvari. Najveća želja mi je da ponovno pokrenem svoj posao. Teško mi je samome s proizvodnjom cvijeća. To je jednostavno nemoguće, ali ne možeš ni s bilo kime ući u nešto što je vrlo ozbiljno.

Plaše li te godine ili smatraš da su godine samo broj?

Apsolutno me godine ne plaše. Imao sam strica koji je živio više od 90 godina i ja sam nekako na njega uporan, tvrdoglav, pokretan i živahan. Ostat ću takav dok god budem mogao. Volim motore, brzu vožnju, zezanciju, prirodu, putovanja. Sam baš i ne volim, ali eto... Nije baš lako pronaći srodnu dušu. Branka mi je draga i dan danas i ostat će mi draga. Neke stvari su se promijenile. Postali smo dobri prijatelji kao i s Ružom. Njih sve volim i poštujem. Možda bude sreće u kojoj idućoj sezoni 'Ljubav je na selu', ako se ponovno prijavim. Možda se javi kakva zgodna, ljepuškasta farmerica. Volio bih se ponovno ići zezati, jer mi sve od toga nedostaje. Ti ljudi su mi prirasli srcu i baš ih želim vidjeti. Možda se ta želja ostvari! Trenutno nisam zaljubljen, slobodan sam..., pa eto ako ima koja, neka se javi!

