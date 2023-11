Mijo za RTL.hr o svađi s Brankicom i svojoj djevojci: 'Rekao sam joj za nju. Pred kamerama je druga osoba'

Kaže da je dao priliku vezi s Brankom i razmišljao je ako se nešto dogodi, dogodit će se. "Ništa nisam obećao ovoj djevojci jer sam htio vidjeti misli li Branka ozbiljno. Želio sam pokušati s njom. No Branka me otpilila. Nudila mi je cijelo vrijeme prijateljstvo. Bilo nam je zabavno i družili smo se, a onda me je vrijeđala pred kamerama da bi se opravdala. Iza kamera se smije, a pred njima me pita nešto i ne znam što bih joj rekao", objasnio je farmer.

"Ona je znala sve prije one svađe za ručkom. Rekao sam joj da sam upoznao curu. Rekao sam joj za nju. Tijekom svađe sam se povukao jer nisam netko tko bi burno reagirao. Pretjerala je, ali i to ću oprostiti. Ponašala se za ručkom kao da smo u braku. Radila je cirkus, osramotila me. Pred kamerama je druga osoba. Ja sam isti pred kamerama i iza kamera", ispričao je Mijo.

Dodao je da je od muke zaplakao i da mu je bilo žao što nije na putovanje poveo Kseniju jer bi se lijepo družili, smijali i zabavili. "Branka kaže da sam ja djetinjast, a ona je. Priča o ljubavi, no znamo se prekratko da bi se rodila ljubav. Imam svoje greške, ali nikad ne bih povrijedio nekog. Može mi reći lijepo da se ne slaže s nečime. Nitko mi tako nešto nije sasuo u lice. To je Brankin grijeh. Ne znam što je htjela. Branka mi nije pružila nikakvu sigurnost. Govorila je da je djeca gledaju. Prilagođavao sam joj se", osvrnuo se još jednom na svađu u Ljubljani.

Priznao je da je emotivan i osjetljiv zbog svega što se dogodilo te mu je žao. "Nisam plakao zbog veze s Brankom nego zbog njezinog načina ponašanja. Povrijedila me, volim je kao prijatelja. Htio sam da nam bude lijepo. Bio sam još dobar s obzirom na sve. Nisam to očekivao od drage osobe da mi kaže javno. Znala je jer joj je djevojka pisala i ja sam joj rekao. Nisam nikome lagao. Uvijek sam otvoren", istaknuo je Mijo.

Otkrio je da su njegova obitelj i prijatelji navijali za njega i Branku. "Zaustavljaju me ljudi, vole me. Kažu da sam ok", rekao je Mijo. Malo ga čude i rastužuju negativni komentari na društvenim mrežama, no ističe da su nevažni jer ga ti ljudi ne poznaju.

Istaknuo je da se dosta šalio pred kamerama dok su bili na imanju, no zapravo nije takav. "Puno sam nježniji, mazniji. Vidio sam kakve su igračice cure. Nisam htio ispasti slabiji. Intuicija mi kaže kad se treba paziti. Kod Branke sam u očima svašta pročitao. To sam joj rekao. Nikad to ne zloupotrebljavam. Osjetim kakva je osoba. Ne mogu sve pokazati. Ipak je neka emocija izašla. Kad sam u ozbiljnoj vezi, odbijem druge. Kad nekog volim, volim samo tu osobu. Drugo je zezancija. Svi smo na svoj kalup. Ne možemo prekrojiti ljude. Želim Branki sve najbolje. Mislim da se prevarila, da se potrudila malo više, bilo bi nešto. Ja se ne lomim za nikog. Ako se uplaši i ode, nije me zaslužila. ", ispričao je Mijo.