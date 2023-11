Milena i Ante nasamo razgovarali, ona nezadovoljna: 'Ja nisam doživjela svoj šampanjac'

Ante i Milena otišli su nasamo razgovarati. "Ti si divan čovjek, sve to stoji. Atmosfera je nekad bila napeta. Ja se nadam s drugima, ne sa mnom", rekla je Milena. "Nikad", istaknuo je Ante.

"Ali nekako škrto mi daješ sebe prema meni. Nisam s tobom imala minutu. Ovo je prvih mojih pet minuta", komentirala je Milena. "Vjerujem da je to tako, pošto si rekla da ti nisam dao pet minuta. Ali po meni, ti si tu, najzrelija osoba od svih njih", otkrio je farmer.

Rekao je da ju je pozvao na razgovor upravo zato jer je shvatio da joj nije pružao pažnju. "Praktički je ona tu koja sve to drži", istaknuo je Ante. "S Klarom si većinom vremena u tim vašim igricama, uopće ne ulazim u to", rekla je Milena. "Nisu to nikakve igrice", rekao je farmer.