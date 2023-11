Milena i Klara zbog Ante gulile krumpire: 'Ja sam čula da kora ima najviše vitamina'

"Ja sam očekivala da će on s nama popiti kavu, da će to biti neki poseban doručak, da će biti neka romantika", komentirala je Milena. Pitala je Antu hoće li da se ona i Klara natječu u guljenju krumpira.

"Pa dobro, i to će mi još nešto dati", komentirao je farmer. "Što će ti to dati? Da znaš tko će ti bolje kuhati?", pitala je Klara. On je odgovorio potvrdno.

Milena je komentirala da je htio vidjeti razlike između nje i Klare. "Ja sam detaljna, perfekcionist", istaknula je ona. Klara je rekla da će ona izgubiti od Milene u guljenju krumpira.

"Tu igru nismo trebali ni igrati", ispričala je. Ante je kandidatkinjama dao dvije minute za guljenje krumpira, a rekao je da je tako htio vidjeti jesu li nervozne. Klara se baš nije snašla. "Pazite prste", upozorio je farmer. "Ja sam čula da kora ima najviše vitamina", pravdala se Klara.

"Ja smatram da je ta zadnja slika s krumpira na imanju dokaz samo kontrasta između mene i nje", zaključila je Milena.

Ante je nakon guljenja krumpira rekao da mora ići još razmisliti o svojoj odluci.

