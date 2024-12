Milena se izmaknula na Ivin pokušaj poljupca: 'Nismo došli do naše intime'

"Taj energetski stup ima nešto i samo mu se treba obratiti i zagrliti ga", ispričala je. Rekla je Ivi da zaboravi na sve, zatvori oči i koncentrira se na svoje dlanove. On je to učinio, a Milena je tražila da pogodi s koje strane stoji prema njemu. "Osjećam toplinu tvojih leđa", rekao je Ivo i pogodio.

Milena je komentirala da ona i farmer dijele istu energiju. "Grlit ćemo stup dok se to sve ne sredi na svoje", istaknula je misleći na leptiriće i ljubav.

Nakon cijelog tog iskustva Ivo je htio poljubiti Milenu i ona se izmaknula te ju je poljubio u usne. "Milenu sam krenuo poljubiti, ali...", ispričao je. "Dobar si, Ive", rekla mu je i zagrlila ga nakon toga. "To je usta na usta. Ja mislim da je to već intima, ali mi nismo došli do naše intime. Mislim da oboje želimo jedan zdraviji temelj", komentirala je Milena.

