Milena za RTL.hr o Ivinoj odluci: 'Iznenadio me, a Katica je imala istu šansu'

Milena je za RTL.hr komentirala Ivinu odluku i Katičine riječi.

Jesi li se iznenadila kada te Ivo odabrao za romantično putovanje?

Svako izbacivanje bila sam spremna na to da idem doma. Ne volim rastanke u bilo kojem obliku, to mi je stvaralo nelagodu. Naravno da me iznenadio jer je sa mnom imao najmanje kontakta.

Katica je komentirala da je to prevara i da je neiskren. Misliš li da je to ljutnja jer se zaljubila ili joj je Ivo dao lažnu nadu?

Katica i Ivo imali su svoje razgovore i vrijeme kojima ja nisam svjedočila te mogu samo nagađati da je Ivo Katici davao lažnu nadu jer je bilo očito da je bila sigurna da mu se sviđa i da se polako zaljubljivala.