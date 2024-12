Milena za RTL.hr o odbijanju Ivinog poljupca: 'Ne pristajem na to, ništa mu ne znači'

Milena i Ivo još više su se zbližili na romantičnom putovanju, no ona ipak smatra da nije još vrijeme za poljupce. Naime, izmaknula se farmeru kada ju se htio poljubiti nakon razgovora o njihovim energijama. Poljubio ju je u rub usana kada se Milena pomaknula. "Milenu sam krenuo poljubiti, ali...", ispričao je. "To je usta na usta. Ja mislim da je to već intima, ali mi nismo došli do naše intime. Mislim da oboje želimo jedan zdraviji temelj", komentirala je Milena.