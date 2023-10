Milena za RTL.hr o odnosu s Antom i Leninom ispadu: 'Ne prihvaća način Klarine igre'

Milena je za RTL.hr otkrila detalje svog odnosa s farmerom Antom Munitićem te kandidatkinjama Klarom i Lenom, a osvrnula se i na neke situacije koje su se dogodile na imanju.

Imali ste nesuglasica s Antom prije dolaska na imanje, a vas je odabrao i ispričao se. Je li vas iznenadila ta promjena? Koliko je Ante na imanju drugačiji od onog na upoznavanju?

S obzirom na to da sam načula da su se Ante i Klara zbližili dok sam ja kao zlatna djevojka bila odsutna, morala sam mojim 'napadnim nastupom' kod upoznavanja biti takva kako bih ispitala na kojem stupnju se odnos Ante i Klare nalazi. Isto tako, utjecaj Klare i drugih djevojaka (ogovaranja mene u odsutnosti) blokirao je Antu u pristupu k meni! Pustila sam da ide sve svojim tokom bez turbulencija, mislim da je moje držanje okrenulo Antu da bi me ipak na kraju izabrao za svoju farmu! Antu upoznajem tek na njegovom imanju, a i on mene. Pokazuje se kao dobar domaćin, u okruženju cijenjen od lokalnih ljudi. Svakim danom mi ukazuje više poštovanja i naklonjenosti kao prijatelju!

Izjavili ste da je Lena imala ispad na zabavi, vrištala je i Ante ju je morao smirivati. Možete li reći nešto više o tome? Što se događalo?

Lena ima problem neprihvaćanja raznolikosti! Mi smo tri žene različitih karaktera, različitog pristupa životu, ljubavi! Kodeksi osobnog opstajanja i morala prožimaju svaku od nas te smo vođeni osobnim iskustvima krenuli u borbu za farmera. Način na koji se Klara bori ne odgovara Leni te je to dovelo do eksplozije. Svaka Klarina 'bliskost' s Antom za mene je bila 'moguća igra', za Lenu provokacija!