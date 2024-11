Milena za RTL.hr o odnosu s Rivom: 'Nebitna je, napeta atmosfera je zbog nje'

Otkad je Riva stigla kod farmera Ive, atmosfera se malo promijenila i može se primijetiti napetost između nje i Milene. Također, Milena je više puta istaknula Ivi da joj mora posvetiti barem 15 minuta nasamo i da će onda odlučiti hoće li ostati kod njega ili ne. On joj je ostvario želju i odveo je na vožnju čamcem te su razgovarali o svojim osjećajima. "Kao da sam bila u nekoj trećoj dimenziji", otkrila je Milena svoje dojmove.

Zahtijevali ste da vam Ivo posveti malo vremena i to je učinio vožnjom na čamcu. Je li se uspio iskupiti?

Ivo me svojim iznenađenjem taknuo do suza. Ne želim to nazvati iskupljenjem nego poštovanjem i džentlmenstvom.

