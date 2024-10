Milena za RTL.hr o prvoj ljubavi i romantici: 'Čuvam je za posebnog muškarca'

Milena, koja je u 17. sezoni 'Ljubav je na selu' kandidatkinja farmera Ive, progovorila je o svojoj prvoj simpatiji i otkrila je smatra li sebe romantičnom osobom.

Sjećaš li se svoje prve ljubavi?

Mislim da ću se sjećati cijelog života svoje prve simpatije. Možda ne ljubavi, ali simpatije sigurno. Imala sam 15 godina, bila sam onako luckasta djevojčica i prišao mi je jedan mladić koji me pitao želim li da me odveze do kuće na biciklu. I to neko putovanje od tri kilometra na njegovom biciklu možda je neko najljepše sjećanje na neke probuđene, emotivne, recimo leptiriće ili tako nešto. Do tada to nisam osjećala. Tako mi je godilo da je on kao muškarac taj koji čuva moja ramena od vjetra, od pada, od svega i mislim da je to bio temelj svih mogućih veza poslije toga.