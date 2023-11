Milena zaplakala, a Ante izbacio Victoriju: 'On je za veze bezveze'

"Što se tiče Ante, on je ok kao osoba za prijatelja, ali za veze je bezveze", komentirala je Victoria. Klara i Milena objasnile su zašto one trebaju ostati na imanju. "Ona je jako kvalitetna žena", rekla je Klara za Milenu koja je zaplakala.

Ante je izbacio Victoriju. "Ja u svojoj glavi imam da si ti ta koja je unijela neki nemir", rekao joj je. Victoria je na odlasku poručila curama da se drže.

