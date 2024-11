Mirjana i Zlatko svidjeli se jedno drugome: 'Pokazao je da je muškarac na fin i džentlmenski način'

Mirjana i Zlatko razgovarali su nasamo, a ona je komentirala da je on dugo sam i da se naučio na takav život. "Teško se tu vratiti", komentirala je Mirjana.

"Nije, samo treba biti prava osoba. Nema problema", istaknuo je Zlatko. Mirjana je odmah pokazala samopouzdanje pred farmerom. "Ja sam najbolja", rekla mu je. "To ćemo vidjeti", komentirao je farmer. Priznao je i da on za sebe tvrdi da je najbolji. "U sve se razumijem od poslova, od farme do gradilišta, šivanja, kuhanja. Prema tome, za sebe smatram da sam najbolja i uvijek ću ostati pri tome da sam najbolja", rekla je Mirjana.