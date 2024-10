Mirjana iz 'Ljubav je na selu' pokazala najvažniju osobu u svom životu: 'Moj sin mi je sve na svijetu'

Mirjana je ispričala da je njezina majka rodila 15-ero djece i da ih je naučila šivati. "Ja sam dosta šivala za zabave. Voljeli smo se oblačiti na teme kao iz 60-ih godina, 20-ih. Jako sam voljela šivati te kostime", rekla je.

Opisala je svoj život s riječju tornado, a otkrila je da se vratila u Rijeku radi sina. "Moj sin mi je sve na svijetu. To je mamino najdraže. To nema Australija, to nema Hrvatska, to imam samo ja. To sam ja rodila. Imam predivnog sina", istaknula je Mirjana.