Mirjana iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr o željama u novoj 2025. godini: 'Da ovaj tornado prestane'

''Nisam se s nikim od kandidata čula, no dobila sam božićne čestitke od njih par. Nisam to očekivala pa su me tako i te čestitke iznenadile. Uživam sa svojom obitelji i to mi je jedino bitno'', istaknula je.

Dodala je kako su joj ciljevi u novoj godini i dalje nepoznati. ''No, voljela bih da ovaj tornado jednom prestane'', rekla je Mirjana.

Propuštene epizode 'Ljubav je na selu' gledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'LJUBAV JE NA SELU':