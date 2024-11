Mirjana snimila što su joj Blanka i Antonija govorile o Zlatku: 'Nisam ja lažov'

Negirala je da nema strah od Zlatka. "To je sto posto laž", istaknula je. Anita je komentirala da je navikla vidjeti Blanku nasmijanu, a sad je potonula. "Sve se promijeni", rekla je Blanka. Zlatko je istaknuo da je došlo do nečega do čega nije uopće trebalo doći. "Što je, tu je. Tu smo gdje smo", rekao je.

Anita je istaknula da želi da je na Zlatkovom imanju lijepo i da se dobro slaže s kandidatkinjama, a i one međusobno. "Ako si odlučio da se Mirjana ne uklapa u cijelu tu priču, ja tebe vodim sa sobom", rekla je.

"Ja sam izbačena prije nego što je on rekao jer sam ja odlučila izaći", komentirala je Mirjana. "Glava mi se punila svaki dan protiv Zlatka da ja više nisam mislila na njega kao na osobu da je za mene jer ako je istina sve što one kažu, to je daleko od ljubavi. Međutim, poslije je došla priča da to ništa nije istina, da to ništa nisu rekle, ali pošto me obje zovu lažovom, ja imam snimljeno što su govorile", požalila se voditeljici Aniti.