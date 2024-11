Mirjana za RTL.hr o svojim suzama i Zlatku: 'Svidio mi se, očekivala sam da će mi romantično prići, a ne ovako'

icon-close

Mirjana je prigovorila Zlatku pred Antonijom i Blankom jer joj je slao poruke usred noći da mu dođe u krevet te se rasplakala. "Te poruke su me pogodile, da si me ocijenio da sam ja žena da dođem na poziv u krevet", komentirala je. "Ti si me poljubio u usta, dozvolila sam ti. Dozvolila sam ti da me diraš", dodala je. "Dirala me prsima i ljubila tako da mislim da je ona više napaljena na mene nego ja nju", rekao je Zlatko.

icon-expand Mirjana, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Mirjana je za RTL.hr komentirala svoje suze i Zlatkovo ponašanje. "Zašto sam pustila suzu? Jer mi se sviđa i očekivala sam da će mi romantično prići, a ne ovako usred noći. Ima 50 posto šanse da bude sa mnom, ali ne na takav način. Nije smio vikati na mene, nisam ja kao Blanka i Antonija i to je to. Ne može me tako zvati u krevet", ispričala je. "Zlatko tako neće nikoga naći. Ima loše ponašanje, one mu dozvoljavaju, ja ne. Ne treba mu žena nego malo zabave za jednu noć. Pogriješila sam jer mi se svidio. Cijeli život mi se svide pogrešni. Ne idem na one koji mene vole. Žao mi je jer mi se svidio. Ne glumim. Kažem ono što jest. Ne zna biti džentlmen", dodala je.

icon-expand Zlatko, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Kaže da nije očekivala da će je Antonija i Blanka braniti pred farmerom. "Nisam očekivala da mi stanu u obranu. Nije mi to potrebno. Sama se uvalim u gluposti i izađem iz njih. Ne treba mi nitko da me brani. Nekad pretjeram. Ne dira me ovo. Znam da sam dobra i da ću naći nekoga. One su pogriješile, šute. Odobravaju mu sve jer je njegova kuća. Ne možeš dati da viče na tebe. Meni se jednom može derati i nikad više", istaknula je Mirjana. Osvrnula se i na svoju svađu s Antonijom. "Nije me razočarala. Gora je od mene sto puta, ja sam nula za nju. Pokušala ga je zavesti u toplicama. Nema šanse protiv mene. Ja idem i dalje uzdignute glave. Moj sin me poznaje i ne srami me se. Zna kakva sam. Uvijek sam takva", zaključila je. Novu sezonu 'Ljubav je na selu' gledajte ponedjeljkom i utorkom od 21.15 sati na RTL-u, a nove epizode 24 sata ranije možete pogledati na platformi Voyo. POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'LJUBAV JE NA SELU':