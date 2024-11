Mirjana za RTL.hr o svom odlasku i burnoj svađi: 'Antonija ne podnosi Zlatka, ali želi pobijediti'

"Antonija i Blanka su dvolične i ne govore istinu, to sam svojom snimkom dokazala. Potajno sam ih snimala, a poslije sam im rekla za to, no nisu vjerovalale dok nisam pustila snimku. One i Zlatko su se naljutili jer nisu znali što sam snimala, a što nisam. Antonija je poludjela jer je znala da gubi i meni je bilo svejedno što će reći o meni", ispričala je Mirjana.

Osvrnula se na Antonijine riječi da nije htjela javno govoriti o Zlatku nego mu je sve rekla u četiri oka. "Nikad mu nije ništa nasamo rekla. Rekla mi je da mu ne smije ništa reći. Ja sam im pomrsila račune. Antonija me zamrzila čim sam došla i zajahala konja. Dobro izgledam, svjesna sam toga. Ona i Blanka su pokazale da su ljubomorne kad sam stigla na Zlatkovo imanje. Nisam govorila loše o njima nego one o meni. Svatko ima pravo na mišljenje, ali jubomora je bolest. Antonija se bojala da joj ne otmem Zlatka", istaknula je.

Objasnila je zašto je došlo do njezine burne svađe sa Zlatkom, Antonijom i Blankom. "Vuklo se sve od one poruke za krevet zbog koje je Zlatko bio ljut. Jedna od njih je uzela partviš i čistila je vani. Nisam ja, a on je na mene vikao. Ja sam mu rekla da to ne može raditi. Ja nisam kao one da ću to trpjeti. Jedini tko je mogao povisiti glas na mene, bio je moj otac", komentirala je.