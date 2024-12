Mirjana za RTL.hr: 'Povraća mi se na spomen Zlatkovog imena'

Mirjana se za RTL.hr osvrnula na svoj boravak na imanju kod Ilije i otkrila je čime ju se razočarao te je komentirala svoj odnos sa Zlatkom.

Mirjana, bili ste prvo na farmi kod Ilije i prvu vas je izbacio. Jeste li bili iznenađeni kad vas je izbacio?

Na farmi kod Ilije kad me izbacio nisam bila iznenađena pošto sam i prvi put htjela da ne idem na farmu. Međutim, drago mi je da me nije izbacio, da me pozvao jer Ilija je totalno drugi čovjek nego što sam ja mislila.

U čemu vas je razočarao?

Jednostavno, nisam bila naviknuta na takav tip čovjeka i prerano sam donijela zaključak o čovjeku kojeg ne poznajem.