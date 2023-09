Miroslav nije prošao dalje, a farmeri komentirali: 'Njega mi je baš žao, bio mi je favorit'

Nažalost, dobio je nedovoljan broj pisama da prođe dalje. "To znači da trebaš biti više iskren prema sebi, da se ne moraš mijenjati da bi pronašao srodnu dušu. Ja ću sačuvati ova dva pisma kod sebe i možda se čujemo u narednim danima i vidimo na tvojoj farmi", rekla je Anita.

Farmeri su komentirali njegove šanse za prolazak dalje. "Ono što je Radoslav rekao, žene ne vole raditi, a on ima puno rada", istaknuo je Stjepan. Komentirali su i da je zgodan.

"On je mlad, zgodan dečko, a čini mi se da je problem njegova farma. Na farmi je puno posla. Danas veći dio, ne samo žene nego i muškarci ne žele raditi, samo da se uživa i da bude novca. Mislim da je to bio problem što nije dobio dovoljno pisama", komentirao je Jožef.

"Njega mi je baš žao, bio mi je favorit. Dečko je stvarno ok. Očekivao sam da će mu se javiti cure. To me iznenadilo i ražalostilo", rekao je Mijo.

