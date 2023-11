Miroslav priredio igre djevojkama, Jasmina nezadovoljna: 'Meni je to smiješno'

Miroslav je Gabrijeli i Jasmini priredio seoske igre, a najavio je da je to ispitivanje snage i brzine. "Od olimpijade ne očekujem ništa jer imam predosjećaj da će to biti nekakve gluposti koje je Miroslav smislio", rekla je Jasmina.

Kandidatkinje su gurale bale sijena. "Meni je to smiješno", istaknula je Jasmina. Gabrijela je rekla da se jako veseli i osjeća super. "Ja to ne mogu. Meni je to teško. Gdje bih ja to koja sam sitna i krhka mogla pomaknuti?", komentirala je Jasmina.