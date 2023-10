Miroslav za RTL.hr o novoj šansi za ljubav i Perki koja ga je zatekla: 'Može me nositi kao ceker'

Miroslav Dekalić dobio je novu priliku za pronalazak srodne duše u 'Ljubav je na selu' i k njemu na imanje su došle Perka Šipura, Jasmina Bosančić i Dragana Krupljanić. Farmer je otkrio svoj prvi dojam o kandidatkinjama i s kojom je odmah pronašao zajednički jezik.

"Bio sam jako iznenađen kad su došle. Dragana je otvorenija i komunikativnija od ostalih. Na istoj smo valnoj duljini i imamo dosta tema za razgovor. Nije sramežljiva i dosta je pristupačna", ispričao je Miroslav.

"Jasmina je više mirna osoba, dobra je i draga. Perka me zatekla svojom visinom. To sam prvo primijetio kod nje. Može me nositi kao ceker", našalio se farmer.

Kaže da je sretan mu je stiglo dovoljno pisama zbog čega je dobio šansu da nađe svoju srodnu dušu u 'Ljubav je na selu'.

"Drago mi je što su djevojke došle i što je Anita ispunila obećanje da će mi pomoći s ljubavnim životom", zaključio je Miroslav.

Inače, kandidatkinje su otkrile što ih je privuklo kod farmera iz Bjelovara. "Ja sam čula da je on miran i onda me to privuklo kod njega", ispričala je Perka. Jasmina je rekla da su joj se svidjele Miroslavove moralne i duševne kvalitete.

"Prijavila sam se za Miroslava jer je izgledao zgodan, pametan i interesantan. Nadam se da ću imati dobru konkurenciju jer se volim boriti za nekoga. Nadam se da neće biti dosadno", istaknula je Dragana.

