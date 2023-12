Miroslav za RTL.hr o obiteljskom životu: 'Volio bih kao i brat imati kćeri'

Miroslav Dekalić pronašao je u 'Ljubav je na selu' sreću s Gabrijelom Jurajom koja je ranije za RTL.hr otkrila da je preselila k njemu u mjesto kraj Bjelovara. Par uživa u zajedničkom životu. Kad čovjek ima iskrene namjere, a to je pronaći ljubav, onda mu se ona i dogodi. Evo kako je Miroslav govorio o ljubavi i sreći prije no što je upoznao Gabi.

Kako to da si se prijavio u show 'Ljubav je na selu'?

Bratić me prijavio u show 'Ljubav je na selu' prvi put, no kada su me zvali, ja sam odustao. To je bila više šala tada. No kada me prijavio drugi put, pristao sam jer sam shvatio da nemam što izgubiti, već samo dobiti. Shvatio sam da sudjelovanjem u showu mogu steći nova poznanstva i prijateljstva pa sam skupio hrabrosti i pristao.

Vidiš li se do kraja života na svom imanju?

Vidjet ćemo što će biti. Ali vidim se na svom imanju, to je ipak moja djedovina koju smo stvarali zajedno moj pokojni djed, moj otac i ja. Vjerujem da ću tu i ostati. Jedno vrijeme sam radio i u firmi. Tada sam se mora rano dizati i prije posla kako bih pomogao roditeljima nahraniti stoku i onda sam bježao na posao. Nakon posla me je uvijek čekalo mnogo posla u poljoprivredi tako da sam se navikao na fizički rad. No, roditelji i ja smo složni pa se sve može napraviti. Nitko nikome ne zapovijeda. Ako se nešto ne stigne odraditi danas, može se odraditi sutra. Sve to ima neke svoje prednosti i mane.

Koje su to mane?

Mana je što nikada nemaš slobodne dana, jer životinje se moraju nahraniti svaki dan. Životinja ne zna je li neki blagdan ili nije. Nikada nemaš slobodni vikend ili godišnji odmor. Makar ja odem na more. Sve se može posložiti.

Kakvu ženu tražiš?

Želio bih da kada dođem doma, imam s kime popričati pa čak se i posvađati da nam bude zanimljivo. Uredu mi je i da djevojka radi što god ona želi raditi. Ne bi mi smetalo ni da djevojka ima i svoj posao. Ne bih joj to branio. Htio bih da zajedno dijelimo i dobro i zlo te da postoji uzajamno poštovanje.

Kako to da se nisi ranije oženio?

Možda je to zato što se nisam htio vezati ni za koga. U onim mladim danima možda bih se i bio oženio, ali godine su učinile svoje i vrijeme je prošlo. Moj brat ima dvije kćeri. To su nećakinje kakve treba tražiti. Svoj život bi čovjek za njih dao. Starija pomaže nama, djedu i baki. Jako je vrijedna cura. Mlađa je više filozofski tip. I ja bih volio poput svog brata imati kćeri.

Vjeruješ li u ljubav na prvi pogled?

Mislim da treba djevojci pridodati romantiku da se ona bolje osjeća. Vjerujem da postoji ljubav na prvi pogled. Bitno je da postoje zajednički interesi. No, prvenstveno je najvažnije poštovanje. Mislim da se ženu treba najprije poštovati, kako bi onda ona poštovala muškarca. Budući da žene rađaju i odgajaju djecu, treba im odati poštovanje. Ako ti poštuješ ženu, vjerojatno će ona tebi to vratiti deset, ako ne i sto puta više.

