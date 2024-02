Miroslav za RTL.hr o posebnom, prvom Valentinovu s Gabi: 'To će biti veliko iznenađenje'

"Priredit ću Gabrijeli nešto posebno, to će biti veliko iznenađenje. Kupio sam već buket ruža, ali uz to ide jedno veliko iznenađenje, no neka to bude tajna", ispričao je farmer.

Objasnio je koliko mu je važno Valentinovo. "Naravno, važan mi je taj dan, Valentinovo. Poklanjaš voljenoj osobi nešto od srca, makar bila to jedna ruža ili mala čokolada. Važno da je to od srca da pokažeš voljenoj osobi da ti je stalo do nje, da je voliš i najviše od svega da je poštuješ", rekao je Miroslav.

Inače, ranije je par ekskluzivno za RTL.hr u videointervjuu progovorio o zajedničkom životu i te je Gabi otkrila koliko ju je lijepo Miroslavova obitelj prihvatila.

"Njegova mama me stvarno prihvatila kao kćer. Predivno me tretira i brine se za mene. I kad nisam dobro, uvijek pita kako sam i skuha mi čaj i napravi posebno jelo za mene, pošto ne jedem većinu stvari koje jedu oni tako da stvarno me pazi i mazi jako puno", otkrila je i kasnije objasnila da ne može jesti svu hranu zbog zdravstvenih problema.