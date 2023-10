Modna revija kod Branka naljutila Jadranku, a ostali se zabavili! 'Ovo je za mene sprdnja'

Branko je za svoje dame organizirao reviju. Prva je improviziranu modnu pistu osvojila Riva u crnim hlačama i majici s čizmama na nogama te motikom u ruci. "Bravo", pohvalio ju je farmer.

"Ja to neću odraditi. Ovo je za mene sprdnja", istaknula je Jadranka. Objasnila je kako to doživljava ponižavajuće i da ona to može napraviti bez motike i čizmi. "Neću na to pristati. Ja se njima čudim da one to tako prihvaćaju", rekla je.