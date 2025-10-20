Emisije
Ljubav je na selu

Na domaćem terenu! Anitu Martinović snimanje u rodnoj Slavoniji vratilo u djetinjstvo: 'To je ono što uvijek nosiš sa sobom'

Nova sezona omiljene 'Ljubav je na selu' kreće uskoro na RTL-u i platformi Voyo, a gledatelji će moći pratiti simpatične farmere u potrazi za srodnom dušom

RTL.hr
20.10.2025 12:02

Ove sezone neke su lokacije snimanja posebno dirnule voditeljicu showa, Slavonku Anitu Martinović, i podsjetile je na djetinjstvo.

Nova ljubavna potraga je pred vratima! Onim farmerima kojima je stigao najveći broj ljubavnih pisamaca, slijedi i prigoda da konačno upoznaju dame iz svih krajeva Hrvatske, ali i inozemstva, koje su privukli svojim životnim pričama.

Anita Martinović, Ljubav je na selu
Anita Martinović, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Ove godine naši farmeri su stvarno posebni, svatko sa svojom pričom, ali svi s istim ciljem – pronaći osobu s kojom će dijeliti i dobro i loše. Ima i smijeha, i suza, i onih trenutaka kad ti srce jednostavno zatreperi. Bit će to sezona koja će gledateljima ponovno pokazati koliko su osjećaji na selu – pravi i neiskvareni", ističe voditeljica Anita Martinović, pred čijim će se očima nove ljubavne priče odvijati.

Anita Martinović, Ljubav je na selu
Anita Martinović, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Zadovoljstvo zbog nove sezone Anita ne skriva. Zajedno s dobro uigranom produkcijskom ekipom ponovno se uputila na putovanje Lijepom Našom, a novi farmeri još su jednom potvrdili da su sjajni domaćini.

No ove sezone Anita je, malo više nego ranije, bila na domaćem terenu! Naime, dodjela pisama farmerima i prvi spojevi snimani su u njezinoj Slavoniji. Iako već više od dva desetljeća živi i radi u Zagrebu, srce uvijek malo jače zakuca kad je u rodnom kraju.

Anita Martinović, Ljubav je na selu
Anita Martinović, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Ti su snimajući dani apsolutno bili malo posebniji od drugih! Kad dođem u Slavoniju, odmah mi srce zatreperi. Snimanja u mom kraju uvijek imaju posebnu energiju, jer osjećam da sam doma. S druge strane, stvarno mi je lijepo u koji god dio naše zemlje da odem, ljudi me svugdje prepoznaju, pozdrave i uvijek dočekaju s radošću", priča s osmijehom.

Anita je rodom iz mjesta Gundinci, a dolazi iz velike obitelji te ima dva brata i sestru s kojima je jako povezana. Od svojih je roditelja, kaže, od djetinjstva usvajala istinske životne vrijednosti, poput ljubavi i međusobnog uvažavanja.

Anita Martinović, Ljubav je na selu
Anita Martinović, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Kad se prisjeti djetinjstva u Slavoniji sjeti se najviše jednostavnosti i veselja.

Pamtim ga po igrama na ulici, po maminim kolačima, po mirisu pokošene trave i zvuku traktora na cesti. Odrasla sam u vremenu kad su se ljudi više družili, kad su dvorišta bila puna smijeha i kad se sve dijelilo – i radost i briga. To je ono što te oblikuje, i što uvijek nosiš sa sobom, ma gdje otišao", kaže.

Anita Martinović, Ljubav je na selu
Anita Martinović, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Snimanja u Slavoniji uvijek iskoristi za posjet obitelji koja joj toliko znači.

To mi je uvijek prilika da, barem nakratko, dođem doma, popijem kavu s roditeljima. Kad snimamo u Slavoniji, nebitno u kojem mjestu, uvijek spavam kod svojih. Obitelj mi je važna i svaki susret s njima mi je velika radost, a naročito otkad imam svoje male nećakinje", zaključuje.

A kakvim to sjajem zrači Anita u rodnoj Slavoniji, gledatelji će moći vidjeti uskoro, u novoj sezoni 'Ljubav je na selu', na RTL-u i platformi Voyo.

