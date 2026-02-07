Emisije
Ljubav je na selu

Nada iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr otkrila da je izgubila svaki kontakt sa Željkom: 'Ni s kim iz showa se više ne čujem'

Nada iz 'Ljubav je na selu' je za RTL.hr otkrila je li u kontaktu sa Željkom

RTL.hr
07.02.2026 12:00

Nada je za RTL.hr otkrila je li u kontaktu sa Željkom i ostalim kandidatkinjama iz 'Ljubav je na selu'. "Ni s kim iz showa 'Ljubav je na selu' više nisam u kontaktu. Nakon showa sam se čula s kolegicama, ali sad je i to prestalo. Nismo si ni blizu i taj se kontakt zapustio", kazala nam je Nada.

Nada i Željko, Ljubav je na selu
Nada i Željko, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Podsjetimo, mnogi su nakon romantičnog putovanja očekivali da će se između Nade i Željka izroditi ljubav, no to se nije dogodilo. Nada je nedavno otkrila da je njihovo upoznavanje nešto što će zauvijek ostati u lijepom sjećanju. "Upoznali smo se i to će sve biti jedna lijepa uspomena. On nije čovjek s kojim bih željela nešto ozbiljnije. Njegov karakter nije za mene, previše smo različiti, ali sve će mi to ostati u lijepom sjećanju", zaključila je.

Propuštenu sezonu 'Ljubav je na selu' pogledajte na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju sa Željkom

