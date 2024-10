Najburnije svađe 'Ljubav je na selu': Natjecanja za srca farmera i ljubavni trokuti izazivali su razmirice

U najnovijoj, 17. sezoni 'Ljubav je na selu' farmer Toni našao se u središtu ljubavnog trokuta između njega, Valentine i Ivane. Tijekom tuluma, Ivana je optužila Tonija da joj šalje poruke i obećava da će izbaciti Valentinu kako bi ona došla na njegovu farmu. Situacija je kulminirala kada je Ivana prekinula Tonijev razgovor s Valentinom, što je dovelo do napete atmosfere među kandidatima.

Ovo su najupečatljivije razmirice koje su se do sada dogodile u 'Ljubav je na selu' .

Tomislav i Marina (14. sezona)

Marina je optužila Tomislava da joj je obećao ljubav i zajedničku budućnost dok je on to negirao. On joj je na kraju poručio da pokupi svoje stvari i ode.