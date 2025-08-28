Najmlađi farmer nove sezone 'Ljubav je na selu' otkrio svoju strast: 'Volim motore. Htio bih curu koja će sa mnom dijeliti lude vožnje'

Dejan Nešić, 25-godišnji farmer iz Dalja, jedan je od najmlađih kandidata 18. sezone showa 'Ljubav je na selu'. U razgovoru s Anitom otkrio je da mu je najveća strast – vožnja motora i adrenalin.
"To je moja zanimacija, moja ljubav. S takvom ljubavi se rodiš. Volio bih da moja buduća djevojka voli adrenalin i ludu vožnju. Htio bih da se možemo voziti zajedno, a ne da ne voli motore pa da ja onda moram sam. Bolje da ih voli pa da se onda zajedno idemo voziti po lijepim mjestima. U dvoje je sve bolje", poručio je Dejan.
Osim ljubavi prema motorima, otkrio je i da je vrlo emotivan te da od partnerice očekuje iskrene osjećaje. "Romantičan sam, volim kad netko pokazuje osjećaju i kada je nekome stalo. To cijenim. Ja volim pokazivati osjećaje pogotovo kad se zaljubim. Više volim to pokazivati djelima, poklon, večerica jer od priče nema ništa", dodao je Dejan.
Inače, Dejan je pravo seosko dijete i svoju budućnost vidi upravo u svome Dalju. Njegova buduća odabranica, ističe, trebala bi biti spremna priviknuti se na selo i doseliti se kod njega. A kad je o djevojkama riječ, preferira niske i zgodne, opuštene, otvorene, iskrene i spremne za šalu, a jedna stvar posebno mu je važna.
