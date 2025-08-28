Najmlađi farmer nove sezone 'Ljubav je na selu' otkrio svoju strast: 'Volim motore. Htio bih curu koja će sa mnom dijeliti lude vožnje'

Dejan Nešić, 25-godišnji farmer iz Dalja, jedan je od najmlađih kandidata 18. sezone showa 'Ljubav je na selu'. U razgovoru s Anitom otkrio je da mu je najveća strast – vožnja motora i adrenalin.

"To je moja zanimacija, moja ljubav. S takvom ljubavi se rodiš. Volio bih da moja buduća djevojka voli adrenalin i ludu vožnju. Htio bih da se možemo voziti zajedno, a ne da ne voli motore pa da ja onda moram sam. Bolje da ih voli pa da se onda zajedno idemo voziti po lijepim mjestima. U dvoje je sve bolje", poručio je Dejan.