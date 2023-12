Najnapetiji trenuci 'Ljubav je na selu': Bilo je svađa i burnih odlazaka s imanja

"Hoćemo malo izaći u život, da vidimo ljude, civilizaciju, da vidimo što se događa", istaknula je Irena. Dodala je kako se nisu javile Radoslavu i da je to njihova greška, ali da su zaboravile zbog euforije oko odlaska u Split.

Dok se on pitao gdje su Irena, Ines i Suzana, one su bile u izlasku u Splitu. "Moja sestrična, moja obitelj je tu, tu ljetuju. Poklopio se neki obiteljski problem kod nje, međutim, ona je došla tu, pokupila nas. Cure su se malo zabavile, ona i ja smo pričale", rekla je Suzana.

Kao i svaka sezona do sada, i 16. sezona 'Ljubav je na selu' bila je puna uzbudljivih, zanimljivih i romantičnih trenutaka. Za vas smo izdvojili neke od najnapetijih trenutaka.

"Ovakvi stresovi meni nisu potrebni u životu", istaknula je Ines u telefonskom razgovoru. "Pretpostavljam da je on mislio da je centar i da je mislio da mi moramo biti isključivo posvećene njemu, od nula do 24", komentirala je Suzana.

"Da me Ivan nije izbacio, ja bih sama otišla doma. Ja sam shvatila već drugi dan da nemam što tu raditi ako će samo jednoj curi posvećivati pažnje", rekla je Gabrijela. Ona je otkrila i da poznaje Ivanovog prijatelja otprije.

"Ispričala si mi se, ali ja ne želim više da budeš kod mene", istaknuo je. "Mogu odmah otići", rekla je Gabrijela. "Otiđi k njemu. On ti je selo do", rekao je farmer.

On je priznao da je, no da nije zato imala pravo biti s njegovim prijateljem. Gabrijela je spomenula i da je Ivan ranije spavao s Vesnom. Nakon razgovora Ivan je donio odluku.

Ivan, Vesna i Samanta raspravljali su se o Gabrijelinom ponašanju kada je ona došla i prozvala ih za ogovaranje. Gabrijela je istaknula da Ivan nije posvećivao svima istu količinu pažnje kao Samanti i da je djelomično kriv za to.

Buran odlazak Lene s Antinog imanja

Jutro je za farmera Antu krenulo burno jer se Lena nakon njihove svađe od dana ranije spakirala i odlučila otići kući. "Jučer si krivio me za nešto, treći put si digao ton na mene. Ja sam jučer htjela otići", istaknula je Lena.

"Nikad ne vičem, a kad vičem, onda bi vjerojatno i susjedi došli vidjeti što se događa", istaknuo je Ante.

"Sa mnom nisi pričao, jučer si me okrivio za poruke, a bile smo nas tri i još si lijepo imao potpis", rekla je Lena farmeru pred ostalim kandidatkinjama. "Zašto uvijek moraš biti ti ta koja to mora napraviti? Znači, od njih svih tri, sve tri imaju mobitele i znači, moralo je biti s njezinog mobitela", komentirao je Ante.

"Ja sam oplakala jučer radi osobe koju znam pet je*enih dana", istaknula je Lena. "Dobro, mogu li ja nešto reći?", pitao ju je Ante.

"Sad ja pričam, sad ti slušaš. Si mi rekao da se ja tebi ubacujem u razgovore? Molim te, sad čekaj da ja kažem svoje. Sva četiri dana smo same doma kao trutovi u četiri zida. Da sam htjela biti doma, bila bih doma, ne bih bila ovdje i prešla 800 kilometara", rekla je Lena.

"Naravno da nije domaćinski i manire se uče. Bonton je osnovica kulture. Ne mogu ja njega učiti s 45 godina bontonu", istaknula je Milena.

"Mi u pet dana nismo prozborili ništa više riječi od ovoga. Čime sam ja tebe uvrijedila, ja stvarno ne znam. Sa mnom ne komuniciraš", rekla je Lena. "Nisi ti mene niti sam ja tebe", naglasio je Ante.

"Glupo bi sada bilo ne reći istinu, ali stvarno mi ti njeni valjda decibeli ili nešto, ne mogu funkcionirati na to", komentirao je farmer.

"Ako je to tvoja želja, lijepo pođi kući", poručio je Leni. "Ja sam ti se jučer ispričala, ali od tebe nisam dobila riječ oprosti", rekla je Lena. Ante joj je se ispričao, a nju je to začudilo da tek sad to čini nakon svega.

"Neka se oni kolju, a ja uživam u pogledu", komentirala je Victoria. Lena je svim kandidatkinjama poželjela sreću i oprostila se od njih. Ni ruku ne zaslužuješ", rekla je Anti na odlasku.

"To nije muško nikako", dodala je. Ante je komentirao da mu je Lena učinila uslugu ovakvim svojim ponašanjem.