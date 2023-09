Nakon prvih spojeva jedni su spremni za brak, a drugi u nevjerici: 'Bio sam u šoku, nisam mogao progovoriti'

''Ma on je veliki narcis... Nije on sposoban za ovakve jake žene'', zaključila je.

''Nikakvu tremu nemam s Radoslavom. Mislim da sam toliko jača od njega da on neće uspjeti ni dvije rečenice reći'', samouvjerena Gordana je najavila spoj pa priznala kako smatra da je Radoslav u krizi srednjih godina: ''Malo pričate jedno pa onda drugo. Nisam sigurna što biste vi ustvari... Neku partnericu uza sebe ili neku mladu ženu koja će vam roditi dijete. Ja nisam ta, ja ne mislim rađati više!''

''Potrebna mi je supruga koja će me voljeti i koju ću ja voljeti dvostruko više'', poručio je damama.

No da mu se sviđaju, rekao je i svim ostalim damama osim Bernardi: ''Ne bih je želio na farmi''.

''Na prvi pogled imate oči kao i ja. Vidio sam odmah da si ljepotica. Na prvi pogled ti si za mene na prvom mjestu'', odgovorio je Branko Antoniji, rekavši da ga je očarala svojim izgledom, no malo mu je zasmetalo što je starija od njega.

Najmlađi farmer Ivan priznao je da ima malu tremu, a na prvi pogled srce mu je najviše zaigralo na Antonijin dolazak, no ona nije bila oduševljena.

''Djeluje mi bombastična... Baš mi se svidjela'', komentirao je susret s njom, dok ga se nije previše dojmio njezin opis srodne duše i muškarca s kojim bi voljela vezu.

Ivanu su došle i dvije povratnice – Samanta Knežević i Suzana Kumer.

''Visoka cura s onim šeširom – top'', komentirao je Samantu, dok je Suzan zamjerio što je previše ozbiljna i ne smije se dovoljno.

''On po meni nije muževan'', komentirala je Suzana, ''Nemamo nikakve sličnosti, on je totalno arogantan tip. Osjećaj – nikakav! Katastrofa! Bio je zbunjen, totalno antipatičan tip. On ne zna što bi sam sa sobom''.