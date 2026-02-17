Emisije
Ljubav je na selu

Nakon teškog razdoblja i borbe s kilogramima, Ksenija iz 'Ljubav je na selu' otkrila što ju je vratilo na pravi put: 'Hrana mi je bila utjeha'

Od dvije trudnoće i operacije štitnjače do ponovnog preuzimanja kontrole nad svojim tijelom i emocijam, Ksenija iz 'Ljubav je na selu je iskreno progovorila o putu koji nije bio nimalo lagan

RTL.hr
17.02.2026 13:00

Ksenija iz 18. sezone 'Ljubav je na selu' i odabranica Josipa Đerfija, podijelila je iskrenu i emotivnu objavu o transformaciji koja stoji iza njezinih posljednjih fotografija.

"Prije četiri godine, nakon dvije trudnoće i viška kilograma koji se uporno zadržavao, odlučila sam da je vrijeme da nešto promijenim", započela je svoju priču.

Otkrila je kako je tada krenula s Fit Plan programom uz pomoć trenera Saimona, te da se kilogrami nisu izgubili preko noći, već postepeno, zdravo i održivo. "Malo po malo, vratila sam svoju kilažu u normalu. Nije bilo preko noći, ali bilo je zdravo, postepeno i održivo."

Josip Đerfi i Ksenija, Ljubav je na selu
Josip Đerfi i Ksenija, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Težak period i operacija štitnjače

No, njezin put nije bio linearan. Nakon povratka, promjena životnih okolnosti snažno ju je pogodila.

"Zatvorila sam se u sebe, emocije su se gomilale, a hrana je postala utjeha. Emocionalno prejedanje vratilo me nekoliko koraka unazad", iskreno je priznala.

U tom periodu prošla je i operaciju štitnjače, što je dodatno utjecalo na njezino fizičko i emocionalno stanje. "Hormoni su bili u disbalansu, tijelo umorno, a motivacija na minimumu. Trebalo je vremena da se sve stabilizira i da dovedem hormone u balans."

Upravo tada, kaže, shvatila je koliko je važno brinuti o sebi iznutra i izvana.

"Ovo nije photoshop. Nije ozempic."

Ksenija je odlučno demantirala nagađanja koja se često pojavljuju uz transformacije javnih osoba.

"Ovo što ste vidjeli na slikama nije photoshop. Nije Ozempic. To je balansirana prehrana, podrška mog trenera, dosljednost i trening koji iskreno baš i ne obožavam, ali nakon kojeg se uvijek osjećam bolje."

Naglasila je kako se njezina priča ne svodi samo na kilograme. "Ne radi se samo o kilogramima. Radi se o tome da sam ponovo preuzela kontrolu. Nad svojim tijelom. Nad svojim emocijama. Nad svojim zdravljem."

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Ljubav i novi početak

Podsjetimo, Ksenija je u finalu osvojila srce Josipa Đerfija, a njihova veza nastavila se i nakon završetka emisije. Par je i dalje zajedno, a na društvenim mrežama često dijele zajedničke trenutke.

Sada, nakon svega što je prošla, Ksenija poručuje samo jedno: "Sad idemo dalje. Samo jako."

I čini se da je upravo ta odlučnost ono što ju je dovelo do nove, snažnije verzije sebe. 

Ksenija i Josip, Ljubav je na selu
Ksenija i Josip, Ljubav je na selu FOTO: RTL
