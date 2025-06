Nakon velikog pomirenja Samanta i Damir iz 'Ljubav je na selu' su nerazdvojni, a otkrili su gdje uživaju zajedno

Podijelili su fotografije na kojima se vidi kako uživaju u Vodicama. "Napuhanac je izgubio borbu", našalila se Samanta uz video u kojemu Damir napuhava luftić za more.

Inače, Samanta je ranije za RTL.hr otkrila kako to da se pomirila s Damirom. "Bila sam malo zločesta, pa sam mu se ispričala za sve, falio mi je kao osoba, kao frendač, kao sve. Dijelimo iste stavove oko svega, imamo i zajedničke frendove, imamo brdo ideja sad gdje izaći i nadoknaditi ovo izgubljeno vrijeme. Zajedno smo jednostavno jači i nemam srca više biti ljuta na njega. On uvijek nekako rastopi moje srce", ispričala je.

Otkrila je i tko je inicirao njihovu pomirbu. "Prijatelj je njemu pričao da mi on fali i da je krajnje vrijeme da se više pomirimo, da smo malo pretjerali i onda je sve to nekako krenulo i spojili smo se. Taman su krenuli dani maškara i baš nam se nekako poklopilo otići na maškare u zagrebački restoran, a kasnije i u kafić. Pomirili smo se uz dobru klopicu, piće i ples pod maskama cijelu noć, tako da smo ostali do samog jutra i super nam je bilo", rekla je Samanta.

