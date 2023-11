Napeto druženje Mije i Brankice: 'Bit ćemo prijatelji. Naći ćeš nekog boljeg, idealnijeg'

Mijo je odveo Brankicu u restoran, a ona je komentirala da dugo nije doživjela da joj netko odmakne stolac. Nazdravili su za njihovo prijateljstvo. "Tko zna? Možda i našu ljubav", rekla je Brankica.

Otkrila je da se u farmerovom društvu osjeća sasvim ok. "Super je. Lijepo mi je kad se zezamo", ispričala je. Pitala je Miju nastavljaju li se dalje družiti, a on je to potvrdio.

"Tu je ljubav, tu je vibra, tu je nada", istaknuo je Mijo. "Nešto mi nisi baš iskren, Mijo", rekla je Brankica farmeru. "Kako nisam iskren?", pitao ju je. "A što si rekao?", rekla je Brankica. "Rekao sam da možda bi bilo bolje da smo se prije sreli", istaknuo je Mijo. "Rekao si da imam previše godina za tebe", otkrila je Brankica.