Napeto između Valentine i Ivane zbog Tonija! 'Privukao me i poljubio. Svima laže'

Ivana je ispričala što se događalo prošle noći nakon zabave s njom i Tonijem. Farmer se pozdravio sa svima, a ona ga je pitala je li u redu. "On me zagrlio i poljubio me. Privuče me sebi i poljubi me da razgovaramo", ispričala je Ivana.

"Dogovarali smo se da će on tražiti da je prijeđem k njemu i izgladili smo odnos. On je mene opet poljubio, čak smo se tu i slikali. Ja sam se njemu slikala i u krilu da bi on poslije počeo neku drugu priču", dodala je.