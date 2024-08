Napokon se i on oglasio! Tomislav pozirao u društvu jedne žene: 'Je li to nova djevojka?'

Stela Pavičić nedavno je za RTL.hr potvrdila da je njezinom braku s Tomislavom Skejićem, kojeg je upoznala u 14. sezoni 'Ljubav je na selu', došao kraj. ''Osjećam se nikako, tek sam danas malo došla k sebi. Puno mi pomaže mama'', rekla je Stela.

Bili su u vezi četiri godine i nekoliko mjeseci u braku. Otkrila je razlog njihovog prekida. ''Taman kada smo trebali ići na ljetovanje u Poreč, javila mu se njegova 35-godišnja 'sestra'. On je postao toliko opsjednut njome. Meni je to bio bolestan odnos. Takav bolestan odnos i takva bliskost je za mene bila previše. Htio ju je svugdje povesti s nama. Pokvario mi je naš odmor jer ju je stalno zvao, a mene ignorirao. Mislim da može jako dobro s njim manipulirati, a on je jako naivan'', objasnila je Stela.