Nastala pomutnja kod Miroslava zbog Gabrijele: 'Zašto ona meni šalje te poruke?'

Jasmina , Dragana i Perka osjećale su se jako dobro nakon prve noći koju su spavale kod Miroslava. Dok su one bile kavu i plesale, farmer je čistio staju. "Dragana slavi rođendan tako da smo Perka i ja pjevale, plesale", rekla je Jasmina.

Poželjela sam si dosta zdravlja, sreće i novca", otkrila je Dragana. Dok su ostali doručkovali, Jasmina je recitirala svoju pjesmu. "Volim to slušati. To ona, recimo iz srca, iz duše. Lijepo je to za čuti", komentirao je Miroslav. Jasminina pjesma nasmijala je farmera i Perku i Draganu.

"Ja sam je namjerno stavila ujutro da recitira jednu pjesmicu jer znam da to voli. Jedna, druga, ali to je krenulo deset. I namjerno sam je pustila da vidim dokle ide", komentirala je Dragana.

"Miroslavu se sve to svidjelo. Bio je impresioniran", istaknula je Jasmina. "To je meni za spavanje", rekla je Perka.