Ne odustaje od ljubavi! Azra Kitić u 17. sezoni opet traži farmera: 'Treba mi muškarac na kojeg se mogu osloniti'

Među onima koji će ponovno tražiti ljubav pred kamerama RTL-ova showa je i 50-godišnja Azra Kitić iz Tuzle. Gledateljima je itekako poznata iz prošle sezone kada je bila na imanju slovenskog farmera Jožefa Mastnaka.

Simpatije su se među njima probudile, zajedno su otišli i na romantično putovanje, a zatim i na završnom okupljanju priznali kako će pokušati održati svoju vezu. Nažalost, ljubav nije uspjela.

Između mene i Jožefa nema ništa, ne zove me niti smo prijatelji. Znači da mu nije stalo do mene. On je takav čovjek, ja tu ne mogu ništa", kazala je u jednom intervjuu krajem prošle godine, a sada s odmakom dodaje, Ništa se nije promijenilo. Nije mi žao što smo izgubili kontakt".