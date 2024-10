Neće i neće! Zlatko na mukama zbog traktora: 'Baš je bilo nezgodno'

No kada je Zlatko krenuo s vožnjom, našli su se u problemima. Naime, prikolica se otkvačila od traktora. "Što je ovo?", pitale su Antonija, Blanka i Bernarda.

Kandidatkinje su se smijale nakon nezgode. "Nisam znala uopće što se dogodilo, je li samo drvo puklo ili se prikolica slomila. Što je bilo, nisam uopće mogla registrirati od one panike kad se dogodio 'bom'", ispričala je Antonija.

"Što si napravio?", pitala se Blanka. "Pukla je daska gdje sam sjedila i to je to. Baš je bilo nezgodno, ali srećom, primila sam se na vrijeme", rekla je Bernarda. Zlatko je išao ponovno spojiti traktor i prikolicu. "Previše sam krumpira stavio", požalio se farmer.

"To je prikolica koja nije za traktor. Ja sam to nešto malo improvizirao da bi se to moglo tako napraviti i odvesti i šaraf je popustio i prikolica je ispala", objasnio je Zlatko.