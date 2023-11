Neki otkrili da su na početku veze, a drugi sumnjaju u zajedničku budućnost: 'Inzistirao sam da imamo dvije odvojene sobe... Mislim da to nije to'

''Izgleda jako djetinjasto, boji se vode, plivati, hladno mu je... Slabić'', komentirala je Smilja koja je odmah u startu odbila kupanje.

''Pokušat ću sve da je osvojim, da je uvjerim'', kazao je farmer, obećavši da je zbog nje s društvenih mreža spreman izbrisati sve osim rodbine i djece.

Klara je u isto vrijeme putovala za Beograd, a bila je sretna i uzbuđena što će svog farmera Antu imati nekoliko dana samo za sebe.

''Ona je uvijek nasmijana, vrckava, luckasta'', Ante je poručio kad ju je vidio, ''Sad smo tu i vidjet ćemo što će se odigrati''.

''Ante mi piše, javljao se svaki dan'', priznala je Klara, ''Osjećam prema Anti da smo ljudi koji imaju neke slične karakteristike''.

''Inzistirao sam na tome da imamo dvije odvojene sobe, da budemo čak i različiti katovi. Nije da ne želim, ali mislim da nije to to'', priznao je, ''Ispočetka smo kliknuli i mislio sam da će to vjerojatno biti to, ali kako je vrijeme više odmicalo, shvatio sam da je i premlada i neiživljena, što mi u mojim godinama ne paše''.

Mijo i Brankica posjetili su ljubljanski botanički vrt, no i to je bila prilika za ozbiljne razgovore.