Neočekivan obrat! Vesna i Ivo iz 'Ljubav je na selu' ponovo zajedno: 'Ni prvi ni zadnji koji su odlučili pokušati ponovo'

Vesna je pomirbu diskretno otkrila na društvenim mrežama, promijenivši status veze u "u vezi s Ivom Obrezom". Na duhoviti komentar prijateljice "Opet?", odgovorila je: "Ni prvi ni zadnji koji su odlučili pokušati ponovo."

Podsjetimo, Vesna i Ivo su nakon sudjelovanja u showu započeli ozbiljnu romansu koja je ubrzo rezultirala zarukama. No zbog čestih nesuglasica, par je nekoliko puta prekidao.

Ivo iz 'Ljubav je na selu' je za RTL.hr nedavno komentirao svoj odnos s Vesnom. "Između mene i Vesne nema više ništa! Ne želim čuti ništa o njoj niti želim da išta govori o osobama bliskim meni. Ne želim imati više ništa s njom. Iznevjerila me je u svakom smislu, bila mi je nevjerna. Prevarila me iako tvrdi da nije bila ni s kim. Imam dokaze", rekao je Ivo. Vesna je sve to opovrgnula.

