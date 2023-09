Neugodna situacija za Antu: Odabrao Milenu, a Suzana pobjegla uplakana!

Druge kandidatkinje su komentirale da je to lijepo. "Bijele je boje košulja, to mi već odgovara", rekao je Ante.

Voditeljica Anita pitala je Suzanu osjeća li se sigurnom. Sve se preko noći može promijeniti, je li tako?", istaknula je kandidatkinja.

"Kad bi Ante trebao izbaciti mene ili Klaru, izabrao bi mene zašto smo se našli, ima kemije", kasnije je rekla Suzana.

Farmer je redom davao kandidatkinjama šešire. Prvo je odabrao Klaru. "Ako je netko za tebe suđen, nema veze i ako je 20 tisuća žena kraj njega", rekla je Klara.

Potom je Ante odabrao Milenu. "Tu košulju mi je poklonila i uzeo sam je iz pristojnosti, a nositi, ne znam jer je mali broj", rekao je farmer. Klara je rekla da se veseli što je odabrao Milenu koja je pustila suze radosnice.

"To me je taknulo jer je bilo kontra onoga što sam očekivala", ispričala je Milena. Ante je komentirao da nije očekivao tu reakciju, a kasnije je rekao da misli da nije iskrena.

Farmer je istaknuo da je njegovu odluku promijenila Suzana koja mu je rekla da ne bi išla na njegovo imanje. "Konkretno sam rekla da jedva čekam ići kući", ispričala je i dodala da ju je Ante krivo shvatio.

"To je bila kap koja je prelila čašu", rekao je farmer i dao posljednji šešir Leni.

Suzana je htjela otići i zaplakala je, no voditeljica Anita je htjela objašnjenje cijele situacije. Lena je komentirala da su to manipulacije, a Klara da su to bile iskrene suze.

"Ante se kleo u svoju djecu da je to to za nas dvoje. To nitko ne radi ako ne misli ozbiljno. Djeca su svetinja i ne kunem se bezveze u nju i nikad se ne bih kleo u nju", ispričala je Suzana kroz suze.