Neve za RTL.hr o Željku i njegovom komentaru da je premirna: 'To je do njega, kod Žige sam se opustila'

"Pismo sam izabrala poslati jednom farmeru, a on mi se po godinama i po svemu činio najidealniji", rekla je kandidatkinja Nevenka Bekavac za RTL.hr.

Odradila je svoj prvi spoj sa Željkom iako nisu razmijenili puno riječi. No, Željko je za RTL.hr prokomentirao kako je Nevenka možda premirna za njega.

"Miran je i on. To je do njega. Muškarac prvi preuzima inicijativu, ako se ja njemu sviđam, on će mene i osvajati. On kao da se stidi. Mislim da nije pokazao pravo lice. Nije to do mene, to je do njega. Kod Žige sam se, primjerice opustila", rekla je Neve, odlučna da će se zbog muškarca promijeniti samo ako bude iskreno zaljubljena.

"Prije sam bila življa i drugačija, ali život me nije mazio. Znam da sada trebam biti društvena i aktivnija, ali nije mi bilo lako", rekla je Neve.