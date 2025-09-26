Emisije
Ljubav je na selu

Neven iz 'Ljubav je na selu' o zarukama i svadbi: 'Bit će iduće godine'

Neven iz 'Ljubav je na selu' planira vjenčanje

RTL.hr
26.09.2025 15:32

Neven Landek iz 'Ljubav je na selu' otkrio je da je sretno zaručen, a za Net.hr je otkrio da planira vjenčanje s partnericom Ksenijom Stanković.

Neko vrijeme se šuškalo da je par možda prekinuo zaruke, jer je na Facebooku promijenio status iz "zaručen" u "slobodan". Sada je Neven progovorio o tim spekulacijama i budućim planovima za vjenčanje.

Neven Landek i zaručnica, Ljubav je na selu
Neven Landek i zaručnica, Ljubav je na selu FOTO: Facebook

"Jako sam sretan i uzbuđen zbog svega što se događa. Ne mogu reći puno, ali mogu potvrditi da do vjenčanja neće doći ove godine, možda sljedeće. Što se tiče prekida zaruka, to je bio samo običan nesporazum. Ksenija i ja nikad nismo prekinuli zaruke, već je bila samo jedna svađa. Nikada nije bilo trenutka u kojem ona nije bila moja zaručnica", rekao je Neven Landek.

"Moja kći i ja smo ostali sami, ali ubrzo sam upoznao novu ženu. Sada smo svi troje zajedno. Mia je prihvatila, ona je sretna i zadovoljna djevojčica i zaista joj ništa ne nedostaje."

Propuštene epizode 'Ljubav je na selu' gledajte na platformi Voyo!

Neven Landek Ljubav je na selu
Ljubav je na selu

