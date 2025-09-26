Neven iz 'Ljubav je na selu' o zarukama i svadbi: 'Bit će iduće godine'

Neven Landek iz 'Ljubav je na selu' otkrio je da je sretno zaručen, a za Net.hr je otkrio da planira vjenčanje s partnericom Ksenijom Stanković.

Neko vrijeme se šuškalo da je par možda prekinuo zaruke, jer je na Facebooku promijenio status iz "zaručen" u "slobodan". Sada je Neven progovorio o tim spekulacijama i budućim planovima za vjenčanje.