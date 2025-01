Nikad sretniji! Ivo i Vesna otkrili novi korak u njihovoj vezi: 'Sretni zauvijek'

"Sigurno će do toga doći. Moramo posložiti još neke kockice. Uskoro selimo u novi stan i kad to sve uredimo, idem u kupnju. No, kad tamo sve posložimo, kad se smjetimo, onda dolazi i taj novi korak", rekao je Ivo. "Mojoj obitelji je jako drago, presretni su zbog oboje, sve je super", dodao je.

Otkrio je i kako je on upoznao njezinu obitelj te da im se svidio. "Previše sam zaljubljen u nju, i više nego ikad. Ovo je definitivno posljednja veza, sve bivše su nebitne", zaključio je.