Nikad više romantike u 'Ljubav je na selu': Ovi parovi uživaju u svakom zajedničkom trenutku

"Zaljubio sam se u neki njen dodir. Još na speed dateu kad me češkala po ruci. Nisam to nikad imao", komentirao je Toni.

"Čak smo pričali da bismo se odlučili zajedno na dijete", dodao je. "Jako sam sretna. Ne mogu ja to opisati. Onaj koji to ne doživi u sebi i ne prođe, ne može znati kako je to", rekla je Tajči. Željko je priznao da je napokon miran. "Baš sam sretan. Žao mi je što nisi došla prije", rekao je. Istaknuo je da se isplatilo čekati 18 godina. "Sad napokon mogu reći nekoj osobi da je volim do posljednjeg dana", rekao je Željko.