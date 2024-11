Nikad zaljubljenija Vivien za RTL.hr o napetoj situaciji kod Tonija: 'Podržavam ljubav, ali mame su uvijek u pravu'

Nova ljubav ju je inspirirala i za pjesmu Gori Balkan, a sada je otkrila za RTL.hr kako napreduje njezina veza i otkrila neke detalje o svom dečku. "Obećao mi je Monte Carlo za Novu godinu. Vidjet ćemo hoće li se to dogoditi. Čekam da mi dođe jer radi, ali fokusirana sam na glazbu. Ljubav cvjeta. Možeš imati i ljubav i karijeru", rekla je Vivien.

Kaže da je između nje i partnera 19 godina razlike, a otkrila je kako je njezina obitelj na to reagirala. "Mama je navikla, bila sam prije toga s nekim pjevačem starijim 21 godinu od mene. Dogodilo se. Zaljubila sam se. Vidjet ćemo kako će se ponašati. Ni kartu da mi kupi ne idem u Italiju. Neka on ovdje dođe. Ne zanima me samo taj predivni prsten koji mi je poklonio. Mora biti uz mene. Može mi poslati i Lamborgini, ali neću mu doći u Italiju. Ona treba doći ovdje k meni", ispričala je.