Nikita ima brojne talente, a farmer Darko ih nije bio ni svjestan! 'Iscjeliteljica sam i egzorcistica'

Dance ikona 90-ih Nikita bila je jedna od Darkovih kandidatkinja u 17. sezoni 'Ljubav je na selu'. Već na samom početku farmer joj nije bio naklonjen i ocijenio ju je napadnom, a ona je objasnila zašto je to tako.

"Nije opušten, nije navikao na slobodnije, otvorenije ljude. Ja sam takva. Nije to ništa negativno, to je pozitivno s moje strane. On je nažalost takav pa se nismo poklopili. Nisam se ni ja ugodno osjećala s njim jer mu treba pomoć da se oslobodi. Primijetila sam i da je robotiziran, umno je programiran. Pomogla bi mu seksualna energija. Nedostaje mu žena koja će ga obožavati od pete do glave", ispričala je Nikita za RTL.hr.