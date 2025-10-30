Nikita iz 'Ljubav je na selu' otkrila planove za budućnost: 'Prijavila sam se na Doru jer mi je najveća želja da idem na Eurosong'

Nikita iz 'Ljubav je na selu' danas slavi 56. rođendan. Nikita je za Net.hr otkrila kako će provesti svoj dan, a podijelila je i svoje planove za budućnost.

"Što se tiče mog rođendana, za sad, ću ga slaviti s mojom obitelji", otkrila je Nikita, dodavši kako će joj društvo praviti njezin sin Antonio (9), sestra i tri nećaka. No, svojim je fanovima otkrila da ne brinu jer velika proslava tek slijedi. "Imam stvarno puno ljudi koji me vole i koji su moja publika i željela bih im prirediti dobru zabavu. Nadam se da će to biti idući rođendan", poručila je, misleći pritom na veliku zabavu za svoju, kako je sama rekla, ekipu s Facebooka.