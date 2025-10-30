Emisije
Ljubav je na selu

Nikita iz 'Ljubav je na selu' otkrila planove za budućnost: 'Prijavila sam se na Doru jer mi je najveća želja da idem na Eurosong'

Dance ikona 90-ih Nikita bila je jedna od Darkovih kandidatkinja u 17. sezoni 'Ljubav je na selu', a on ju je izbacio prije dolaska na imanje

RTL.hr
30.10.2025 14:08

Nikita iz 'Ljubav je na selu' danas slavi 56. rođendan. Nikita je za Net.hr otkrila kako će provesti svoj dan, a podijelila je i svoje planove za budućnost.

"Što se tiče mog rođendana, za sad, ću ga slaviti s mojom obitelji", otkrila je Nikita, dodavši kako će joj društvo praviti njezin sin Antonio (9), sestra i tri nećaka. No, svojim je fanovima otkrila da ne brinu jer velika proslava tek slijedi. "Imam stvarno puno ljudi koji me vole i koji su moja publika i željela bih im prirediti dobru zabavu. Nadam se da će to biti idući rođendan", poručila je, misleći pritom na veliku zabavu za svoju, kako je sama rekla, ekipu s Facebooka.

Nikita, Ljubav je na selu
Nikita, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Nikita je otkrila da se planira preseliti iz Rijeke u Zagreb. "Želja mi je da se preselim nazad u Zagreb i da živimo u kući kako bi imali više prostora, ali i da mogu malo više popodne vježbati i pjevati operu. U zgradi je ipak nezgodno pjevati operu jer me čuju sa svih strana", priznala je.

Nikita želi nastupati na Eurosongu

Unatoč velikim životnim planovima, Nikita ne zapostavlja ni svoju glazbenu karijeru. Vrijedno radi na novom albumu, a publici je već predstavila nekoliko singlova na engleskom i hrvatskom jeziku, poput "Mirrors", "Teens dans", "Lutkica iz izloga" i "Fragile Hearts".

Nikita, Ljubav je na selu
Nikita, Ljubav je na selu FOTO: Privatni album

U pripremi su i nove pjesme, "Forest" i "Rijeka Prvaci", a otkrila je i svoju najveću, za sada neostvarenu profesionalnu želju, a koja se tiče njezine glazbene karijere. "Prijavila sam se na Doru jer mi je najveća želja da idem na Eurosong 2026. godine. Prvo da prođem na Doru 2026. i onda da odem na Eurosong", poručila je Nikita.

Novu sezonu 'Ljubav je na selu' gledajte od ponedjeljka u 21:40 na RTL-u, a 24 sata prije svih na platformi Voyo.

