Nikita za RTL.hr o blagdanima i teškim trenucima: 'Nedostaju, bez njih je sve prazno'

U krugu obitelji sa sinom i sestrom i dva kućna ljubimca Marcusom Plutoniusom i Cezarom Salvatiusem sam bila za Božić i bit ću za Novu godinu, iako iskreno, nije nam baš do slavlja jer nam nedostaju pokojni roditelji, odnosno baka i djed. Bez njih nam je sve prazno.

Dance ikona 90-ih Nikita bila je jedna od Darkovih kandidatkinja u 17. sezoni 'Ljubav je na selu' , a on ju je izbacio prije dolaska na imanje. Pjevačica i glumica je za RTL.hr progovorila o blagdanima, ljubavnom životu te događajima koji su se odvili u showu.

Jesi li pratila rasplet događaja u 'Ljubav je na selu'? Je li te išta iznenadilo?

Pratila sam ekipicu iz showa i mogu reći da su bili preozbiljni. Nedostajalo je ipak malo šale, ali to sam odmah primijetila u samom početku kad sam se i družila sa svima njima. Zanimljivo je kako je Darko na kraju kad je mene isprozivao da bih ja švrljala dok sam s njim, sam sebi skočio u usta i napravio od sebe nekakvog koji je skakao s cvijeta na cvijet dok nije započeo vezu s Milenom koja i jest slična kao i on. Našla krpa zakrpu. Iako dva takva teška karaktera ne idu zajedno, nema balansa. Žao mi je što je Ivica propustio Ilonu, baš su bili skladan par, iako se ispostavilo da on voli šarati. Ne bih mu ni ja oprostila. Zanimljivo od svih tih žena, Ivo se na kraju poklopio s Vesnom. Hvala svima koji su mi bili podrška, hvala RTL- u. Sve najbolje vam želim od srca, dragi ljudi, da se volite, budete sa svojima i lijepo se provedete u predstojećim blagdanima. Slušajte i moje pjesme i voli vas vaša Nikita. Živjela ljubav!

